Prantsuse räpparist ISISe lauluhääleks: õhurünnakus hukkus kurikuulus džihadist

Ta sai kuulsaks kui «Pariisi rünnakute hääl», sest just tema teatas kuueminutilises videos, et vastutuste 2015. aasta Pariisi terrorirünnakute eest võtab ISIS. Pariisi restoranides, baarides ja Bataclani kontserimajas toimunud rünnakutes hukkus kokku 130 inimest.

Eile teatas Süürias ISISega võitlev USA juhitud koalitsioon läbi öö kestnud õhurünnakust džihadistide viimasele tugipunktile, mille raames hukkus ka Clain ja sai viga tema vend Jean-Michel. Prantsuse võimud ei ole teadet veel kinnitanud, aga välisminister Florence Parly ütles Twitteris, et see mehe surm on võimalik ja kui see osutub tõeks, tunneksid prantslased kergendust.