Botswana elevantidest võib varsti saada koeratoit

Pärast kuid kestnud kohtumisi ja avalikke arutelusid, soovitasid ministrid samuti asuda elevantide liha loomade toidukonservides kasutama.

Hinnanguliselt elab Botswanas 130 000 elevanti, mis on osade ekspertide arvates liiga suur arv. Konflikt inimeste ja elevantide vahel on aina sagedasem. Teised eksperdid aga väidavad, et elevantide tõttu on riigi turismiäri õitsele puhkenud ja jahipidamise lubamine annaks suure löögi Botswana rahvusvahelisele imidžile.

Elevantide jahikeelu palus üle vaadata läinud aasta aprillis ametisse astunud president Mokgweetsi Masisi. Keelu jõustas 2014. aastal tema eelkäija Ian Khama.

Uuringud on näidanud, et elevantide ränderaadius on Botswanas aastate jooksul laienenud. Selle põhjuseks nimetavad eksperdid muuhulgas kliimamuutusi. «Niipea kui vihma vähem sadama hakkas, halvenes ka taimestiku olukord ja siis migreerusid elevandid oma loomulikust keskkonnast väljapoole, sest neil oli väga vähe vett ja toitu,» ütles Botswana eluslooduse ja looduskaitsealade osakonna direktor Otisitwe Tiroyamodimo.

«Elevantide populatsioon on suurenenud ja inimeste populatsioon on suurenenud ning nad vajavad rohkem maad. Lisaks on elevandid liikuma sundinud infrastruktuuri arendus,» lisas Tiroyamodimo.