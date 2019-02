Galerii: Colombia-Venezuela piiril algas humanitaarabikontsert

«Võrratu on näha tuhandeid kontserdile tulemas,» ütles Branson. «Sellest kujuneb maagiline päev,» lausus ta ja lisas, et tahab «ehitada lootuse silla» Venezuela rahva jaoks.

Venezuela laulja Carlos Baute, kes on üks 30 kontserdil osalevast artistist, osaleb enda sõnul üritusel «humanitaarkanali avamiseks,» et abi Venezuelasse jõuaks. «Homme oleme me vabad,» lausus Baute.