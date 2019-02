Putin: rahuarmastav Venemaa ajab vastutustundlikku välispoliitikat

«Venemaa on rahuarmastav riik: me ajame vastutustundlikku välispoliitikat ja püüdleme rahvusvahelise stabiilsuse tugevdamise poole. Me jätkame riigi kaitsepotentsiaali suurendamist, meie relvajõudude arendamist ja täiustamist,» lausus president Kremli Suures palees enne 23. veebruari isamaa kaitsja päevale pühendatud kontserti.