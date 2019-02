Kõne Põhja-Iiri politseile: mulle müüdi kokaiini pähe suhkrut!

Craigavoni korrakaitsjad kirjeldasid juhtunut oma Facebooki lehel ning kutsusid üles teisigi inimesi, kes on oma diilerilt petta saanud, nendega ühendust võtma, et nii alatutele narkoärikatele kätte maksta, vahendas The Belfast Telegraph.

«Mõistagi pole see selline osav äri ajamis viis, mis viib su veel telesaates «Mantlipärija» («The Apprentice») kaugele, aga keegi ei tohiks olla üllatunud, et narkodiilerid on petturid!» kirjutas Põhja-Iiri politsei sotsiaalmeedias.

Postitust ajendas politseinikke kirjutama kõne naiselt, kes väitis, et sai oma diilerilt petta.

Politsei kirjeldusel oli korrakaitsjate ja neile helistanud naise vahel hargnenud alljärgnev vestlus: Helistaja: «Mind on petetud.»

Politseinik: «Selge, kas te kaotasite raha?»

Helistaja: «Jah, ma maksin üle 200 naela ja sain hoopis pruuni suhkrut.»

Politseinik: «Mille asemel te suhkrut saite?»

Helistaja: «Kokaiini.»

Politseinik: «Ahah…»

Rahvas reageeris politsei postitusele Facebookis mõistagi humoorikate kommentaaridega.

Üks kasutaja näiteks kirjutas, et ega miski saagi parem olla korralikust «suhkrulaksust».

Leidus neidki, kes suutsid asja siduda Brexitiga. «Kas see ootabki meid ees pärast Brexitit? 200 naela 2 grammi suhkru eest?» muretses naljaga pooleks üks Facebooki kasutaja.