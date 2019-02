Järjekordne salaalkoholi laine on Indias nõudnud ligi 70 elu

Naaberpiirkonna Jorhati ametnik kinnitas, et seal on surnud salaalkoholi joomise tagajärjel 19 inimest.

Hukkunud, kellest paljud on naised, töötasid piirkonna teeistandustes.

Assami osariigis on algatatud asja osas uurimine ning politsei on vahistanud alkoholi müümise eest ühe mehe. Lisaks on töölt kõrvaldatud kaks aktsiisiosakonna ametnikku, kuna nad ei rakendanud piisavaid meetmeid alkoholi müügile jõudmise vältimiseks.