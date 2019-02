Vägivaldse pere eest põgenevad saudi õed on Hongkongis lõksus

18- ja 20-aastased õed jäid Hongkongi abitusse olukorda, kui Saudi Araabia konsulaarametnikud pidasid nad lennujaamas ümberistumise ajal kinni ning võtsid ära nende passid.

Varjunimesid Reem ja Rawan kasutavad õed on enda sõnul üles kasvanud Ar-Riyāḑi keskklassi perekonnas. Isa peksis neid juba väikesest peale ning kui vennad kasvasid suuremaks, hakkasid nemadki õdede peal vägivalda kasutama. Nad said julmalt karistada iga väikese eksimuse eest, näiteks ärgates üles liiga hilja, et jõuda palvusele.

«Nad hakkasid mind peksma. Mu ise ei teinud nende takistamiseks midagi. Ta arvab, et see teeb nad meesteks,» rääkis Reem AFP-le.

Õdede sõnul oli peksmises osalenud ka nende kõigest kümneaastane vend, kes kontrollis nende riietumist ja nõudis, et nad hoiaks ka väljas söömas käies seljas kogu nägu katva niqab’i.

«Ta oli kõigest laps, aga ta õppis oma vendadelt ja isalt ja kõigilt meestelt enda ümber, et see on hea moodus, kuidas olla mees ja kohelda naisi,» jutustas Reem.

Õed otsustasid põgeneda, kui pere oli välismaal puhkusel, sest sel ajal polnud nende passid mitte seifis vaid vanemate kotis ning välisriigist edasi reisimiseks polnud neil ka tarvis meessoost sugulase luba.

Põgenemist hakkasid nad kavandama kaks aastat tagasi, kui Rawan sai 18-aastaseks ja sai üksi taotleda Austraalia turistiviisat.

Võimalus põgeneda avanes neil mullu septembris, kui kogu pere reisis Sri Lankale puhkama. Õed võtsid oma passid, kui vanemad magasid, ning lendasid Colombost Hongkongi.

Hongkongi lennujaamas olid aga tundmatud mehed nad kinni pidanud, sealhulgas olla üks neist püüdnud neiusid pettusega meelitada Ar-Riyāḑi suunduva lennuki pardale.

Reemi ja Rawani kinnitusel oli nende jätkulend Melbourne’i tühistatud ning hiljem said nad teada, et neid oli takistanud edasi reisimast Saudi Araabia peakonsul Hongkongis.

Õed kahtlustavad, et nende isa jälgis neid rakenduse Absher abil: see võimaldab kasutada Saudi Araabia riigiteenuseid, aga ka meestel hoida silma peal oma naissoost sugulastel. USA kongresmen Ron Wyden on kutsunud Google’it ja Apple’t kõrvaldama seda telefonidest.

Neiud ütlesid AFP-le, et nende passiandmed olid salvestatud rakendusse ning seda võis olla vanematel võimalik kasutada, saamaks teada nende lennuinformatsiooni. Ka võis õdede arvates aidata nende onu teavitada konsulaati Hongkongis, kuna tal on sidemeid Saudi Araabia valitsuses.

Saudi Araabiast pärit õed, 18-aastane Rawan ja 20-aastane Reem varjavad end juba varsti pool aastat kodumaa võimude eest Hongkongis. FOTO: ANTHONY WALLACE / AFP / SCANPIX

Kartes, et neid viiakse jõuga tagasi, sisenesid õed turistidena Hongkongi, kus nad on ennast varjates elanud varsti juba pool aastat. Selle aja jooksul on nad vahetanud 13 korral elukohta, ööbides hostelites, hotellides, eramajades ning ka laeval.

Neiud väidavad, et kohalik politsei püüdis neid sundida kohtuma meessoost sugulaste ja Saudi ametnikega.