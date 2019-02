VIDEO: Rekordiline lumesadu kattis Arizona kõrbe lumega

Sonora kõrbes võis näha haruldast vaatepilti, kus saguaaro-karneegiakaktused olid lume all. Saju tõttu anti AP teatel piirkonnas ka üleujutuste hoiatus.

Kogu Arizona osariigis sadas rekordiliselt palju lund. Näiteks Flagstaffi lennujaamas eile maha sadanud 0,9 meetrit lund on suurim kogus läbi ajaloo. Paysonis sadanud 0,6 meetrit lund on aga linnas tavaline kogus kogu aasta peale, kirjutas The Guardian.