Mullu sai Afganistanis surma rekordiliselt palju tsiviilisikuid

Homme peaks alustama USA ja Taliban oma järgmist kõnelustevooru, leidmaks lahendust konfliktile. Kõnelused on ühtelt poolt andnud inimestele lootust rahule, kuid teisalt peljatakse Afganistanis, et USA vägede lahkumine võib tähendada veelgi verisema kodusõja lahvatamist.

USA ja Talibani kohtumine Dohas järgneb aastaid kestnud rängale vägivallale. ÜRO andmeil on viimase kümnendiga, mil ühendus on statistikat kogunud, saanud Afganistanis surma vähemalt 32 000 tsiviilisikut ning 60 000 on saanud haavata.