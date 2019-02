Prantsuse poiss viis leetrid aastaid haigusevabana püsinud Costa Ricasse

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on hoidnud leetrite vaktsiin aastatel 2000–2017 maailmas ära 21,1 miljonit surma. Hoolimata vaktsiini mõjususest kahtlevad osad inimesed selle vajalikkuses ning väidavad, et see võib kahjustada leetrite vastu vaktsineeritavaid lapsi.