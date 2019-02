GALERII: Moskvas mälestati protestimarsiga Boriss Nemtsovi

Meeleavaldajad kandsid tapetud poliitiku pilte, marssides suure plakati taga, millelt võis lugeda: «Me oleme andnud Venemaa ära kelmidel, on aeg see tagasi võtta.»

«See on marss Vladimir Putini vastu. See on marss vaba ja demokraatliku Venemaa eest,» teatas üks kogunemise korraldajaid, poliitik Ilja Jašin enne marssi avaldatud videos.