Vene hävituslennuk lendas 20 meetri kaugusel Rootsi luurelennukist

«Siis läheneti sellele. Saabus Su-27, mille tulekut me peame Venemaa sooviks otsida võimalust intsidendi korraldamiseks. See lähenes suurel kiirusel – ülehelikiirusel – ning kohtus meiega. Lennuk pööras ringi ning pärast veel üht möödalendu asetus väga lähedale. Vahe oli umbes 20 meetrit, nagu on näha piltidelt,» selgitas reedel Rootsi lennuväe ülem Anders Persson.