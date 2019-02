Putini ihukaitsjad: lojaalsuse eest Vene presidendile tasutakse maa ja mõjuvõimuga

Putini endised ihukaitsjad on saanud vastutasuks oma tingimusteta lojaalsuse eest tohutu mõjuvõimu. Paljud neist on kogunud suure varanduse, mis näitab ilmekalt, kuidas Venemaal hiljuti võimule kerkinud klass on kasutanud ära vana eliidi kaitsmiseks loodud süsteemi.