Norra politoloog: finantskriis ja populistid on Brexitist ohtlikumad

Brexit ei ole ELi suurim mure. Eurotsooni ja põgenike küsimused, ebastabiilsus ELi eri osades on palju pakilisemad probleemid. Ja need on ka palju keerulisemad mured, sest see on seotud ELi võimega elada üle finantskriis ja jõukuse sisemine jaotus ELis.

Need probleemid pole kuhugi kadunud. EL pole rakendanud piisavalt meetmeid, et kindlustada end uue finantsšokiga toimetulekuks. Ei saa sugugi öelda, et EL on selleks piisavalt tugev. Ühendus on endiselt väga haavatav, eriti kui vaadata näiteks Itaaliat.