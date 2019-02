Süütuna 40 aastaks vangistatud ameeriklane saab 21 miljonit dollarit

Californias asuv Simi Valley linn teatas nädalavahetusel, et maksab 39 aastat süütuna vanglas veetnud Craig Coleyle valurahaks 21 miljonit dollarit. Nüüdseks 71-aastase mehe ligi neli aastakümmet pikk vangistus on pikim vabadusekaotus, mis on California osariigis kunagi tühistatud.