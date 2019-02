Jaapan on hädas ulatusliku leetrite puhanguga

Alates aasta algusest on Jaapanis registreeritud üle 170 leetrite juhu, vahendas avalik-õiguslik ringhääling NHK. Haigust on avastatud 20 prefektuuris riigi kokku 47 haldusüksusest.

Uute leetrite juhtude arv on suurim viimase kümne aasta jooksul. Kõige rohkem haigestumisi, kokku 49 on tänavu registreeritud Kesk-Jaapanis asuvas Mie prefektuuris ning Osakas on tuvastatud leetreid 47 korral, teatas riiklik nakkushaiguste instituut.

Enam kui pooled juhtumid Mies diagnoositi usuühenduse Kyusei Shinkyo liikmetel, kes osalesid üheskoos mullu aasta lõpus toimunud töötoas. Rühmitus usub, et meditsiin on kahjulik ning soovitab selle asemel puhastada keha ja vaimu.

Usuühendus vabandas hiljem oma kodulehel leetrite puhangu pärast ning kinnitas, et teeb tervishoiuasutustega koostööd.

Jaapani tervishoiuministeerium on kutsunud kõiki inimesi kohe ennast vaktsineerima ning haiglad ja teised ja meditsiiniasutused on rakendanud meetmeid haiguse leviku takistamiseks.

Leetrid on äärmiselt nakkav haigus ning võib olla surmav. Haigusesse nakatumist on võimalik lihtsalt ennetada kahe doosi vaktsiini manustamisega. Leetritevastane vaktsiin on olnud kasutusel alates 1960. aastatest.

Veebruari hakul teatas WHO, et tulenevalt vaktsiinivastasusest, konfliktidest ja kehvast ligipääsust arstiabile on mõnel pool maailmas, sealhulgas arenenud riikides kasvanud leetritesse nakatumine 50 protsendi võrra.

«Meie andmed näitavad, et leetrite juhtude arv on oluliselt kasvanud. Me näeme seda kõigis piirkondades,» selgitas ÜRO immuniseerimise ja vaktsiinide agentuuri direktor Katherine O’Brien. «Meil on puhangud, mis on pikaajalised, ulatuslikud ja mis kasvavad. See pole üksikjuht.»