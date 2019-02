Soome laps sai Tai turismiparadiisis hulkuvatelt koertelt rängalt pureda

Tai ingliskeelse ajalehe The Nation andmetel on lapse seisud pärast kolmapäevast koerarünnakut Ao Nangi rannal praeguseks paranenud – ta suudab haiglas voodis ise istuda ning ei tundu enam olevat nii hirmul nagu pärast rünnakut.

Ajaleht The Bangkok Post kirjutas varem, et Soome poiss oli vaktsineeritud marutaudi ja teetanuse vastu. Arstidega vestelnud The Nationi teatel lubatakse laps mõne päeva pärast haiglast välja.

«Poisil kohe üldse ei vedanud sellele reisil. Tais on probleem hulkuvate koertega, aga enamasti ei puuduta see turismipiirkondi. Võib juhtuda, et see risk tuleb nüüd lisada reisinõuannetesse,» lisas Pahkasalo.