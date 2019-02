Ligi 70 protsenti Venemaa elanikest tajub võimu korrumpeerumist

68 protsenti vastanutest märkis, et see juhtum viitab korruptsioonile Venemaa võimuorganitest, 22 protsenti nimetas seda ebatüüpiliseks üksikjuhtumiks. 41 protsenti Venemaa elanikest nimetas Arašukovi kinnipidamist tõsiseks korruptsioonivastaseks võitluseks, 37 protsenti aga nägi selle taga kõrgete võimukandjate omavahelist võitlust. 18 protsenti leidsid, et Arašukovi kinnipidamisega sooviti elanike tähelepanu tegelikelt majandusprobleemidelt kõrvale juhtida.