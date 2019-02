USA ja Venezuela opositsioon arutavad võimalusi Maduro kukutamiseks

USA administratsiooni kõrge ametiisik ütles, et Pence teeb kohtumisel Venezuela kriisi lahendamiseks loodud Lima grupiga teatavaks selged sammud, kuidas edasi liikuda.

«Me näitame maailmale ja Madurole, et USA on Venezuela rahva ja Maduro poolel,» ütles tundmatuks jääda soovinud ametnik. «Toetame teda, kuni demokraatia on taastatud ja humanitaarabi jõuab sinna, kuhu vaja.»

Lima rühma kuuluvad 13 Ladina-Ameerika riiki ja Kanada.

Guaidó kutsus Colombia pealinnas Bogotás maandudes rahvusvahelist kogukonda kaaluma kõiki meetmeid Venezuela vabastamiseks.

Tänane kohtumine on esimene kord, kui 2017. aastal moodustatud Lima grupp Venezuela opositsioonijuhiga kohtub.

USA välisminister Mike Pompeo ütles eile, et tema hinnangul on humanitaarabi riiki lubamise vastu vägivaldselt tegutsenud Maduro päevad on loetud.

«Olen kindel, et Venezuela rahvas tagab, et Maduro päevad on loetud,» sõnas Pompeo usutluses telejaamale CNN. «Me tegutseme ühe eesmärgi nimel: tagada, et Venezuela rahvas saab demokraatia, mida ta nii väga väärib.»

Venezuela julgeolekujõud tulistasid üleeile humanitaarabi riiki toimetamist nõudnud meeleavaldajaid, surma sai vähemalt kaks ja haavata üle 300 inimese.

Venezuela võimude sõnul ei pääsenud laupäeval riiki ükski humanitaarabiveok, millega opositsioon ja selle välismaa toetajad tahtsid riigis vältavat humanitaarkriisi leevendada.

Samas deserteerus laupäeval naaberriikidesse Brasiiliasse ja Colombiasse 156 Venezuela julgeolekujõudude liiget.

Colombia sõdur (vasakul) saatamas deserteerunud Venezuela rahvuskaardi sõdurit. FOTO: SCHNEYDER MENDOZA / AFP / Scanpix

«Pärast laupäevaseid sündmusi ei ole selge, kas Guaidól on Venezuelas suur toetus,» lausus analüütik Rafael Piñeros AFP-le.

Samas võivad vägivaldsed sündmused, millele järgnes Maduro režiim repressioonide tugevnemine, viia jõulise välise sekkumiseni Venezuelas, ütles politoloog Laura Gil.

«Lima grupis valitseb konsensus, et Maduro tuleb võimult kõrvaldada, kuid puudub üksmeel selles, kuidas seda teha,» lausus Gil AFP-le.