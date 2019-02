Süüria kurdid andsid Iraagile üle 14 prantslasest ISISe võitlejat

Süüria Demokratlikud Jõud (SDF) jätkavad ISISe viimase tugipunkti piiramist Ida-Süürias ning on võtnud vahi alla sadu terrorirühmituse ridades võidelnud välismaalasi.

Allikad pole täpsustanud, millal vahistatute üleandmine Iraagile toimus ning Prantsusmaa saatkond Bagdadis pole asja seni kommenteerinud.

Iraagi eksperdi Hisham al-Hashemi sõnul oli üleandmine kindlasti toimunud koostöös USA juhitava koalitsiooniga. «Üleantute seas pole ISISe kõrgemaid juhte, aga neil on hulgaliselt infot ISISe struktuuri kohta Euroopas, Prantsuse džihadistide võrgustike ja värbamisrakukeste kohta,» selgitas al-Hashemi AFP-le.

Tema sõnul on kõnealused võitlejad osalenud Iraagis peetud lahingutes valitsusvägede vastu, mis võib tähendada, et nende üle peetakse kohut Bagdadis.

Iraak on juba varem saatnud kohtu ette sadu ISISe välisvõistlejaid, sealhulgas neid, kes on kinni peetud Süürias ja toimetatud üle piiri Iraaki. Mullu augustis saatis Iraak eluks ajaks vangi prantsuse mehe ja saksa naise ning on määranud sadakonnale ISISe võõrliikmele surmanuhtluse.

Prantsuse allikate sõnul on võimalik, et Süüriast tuuakse Prantsusmaale umbes 50 täiskasvanut ja 80 last, kuid võimud pole veel seda kinnitanud.

Abipalve Macronile

Süürias lõksu jäänud laste lähedased Prantsusmaal on palunud valitsuselt abi nende koju toomiseks.

Kanali France 24 andmeil elab Süüria laagrites omapäi ilma vanemateta ligi 40 eurooplaste last.

Nende seas on ka oletatava prantsuse naisdžihadisti kolm alla viieaastast last, kelle ema on hukkunud ning kelle vanavanemad loodavad nüüd lapselapsed kodumaale tuua.

Kolme väikese poisi ema Julie Maninchedda sai surma viis kuud tagasi mürsurünnakus ISISe tugipunktile Al-Shaafa külale Süürias ning nende isa, sakslasest džihadist Martin Lemke on vahistatud. Maninchedda hukkus oma teise abikaasa, Marokost pärit ISISe võitleja kõrval, oma laste isast oli ta selleks ajaks olnud juba mitu kuud lahutatud.

Vanemate lahkumineku järel jäi vanim poegadest, viieaastane Hassan elama isa ja tema kahe naisega ning kaks nooremat, aastane Suleiman ja kolmene Shahir emaga.

Jaanuari lõpus andsid Lemke ning tema naised ja lapsed end kurdide juhitud vägede kätte, kui nad põgenesid ISISe viimasest tugipunktist Baghouzi külas.

Praegu on kolm last eri inimeste hoole all kinnipeetuna põgenikelaagris: Hassan koos Lemke naistega ning kaks nooremat ISISesse kuulumises kahtlustatavate Lõuna-Aafrika Vabariigist ning Saksamaalt pärit naistega.