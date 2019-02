Laulupeolised ei pea enda jäädvustamiseks eraldi luba andma

«Esinejatelt ja ka osalejatelt nõusoleku küsimist televisiooni või veebiülekande tegemiseks avalikult ürituselt isikuandmete kaitse seadus ei nõua, sest laulu - ja tantsupeol osalemisega käib ilmselgelt kaasas eeldus, et sündmus on avalik ja sellega seotud jäädvustusi ka avalikustatakse,» ütles andmekaitse inspektsiooni pressiesindaja Postimehele.

Kui keegi esinejatest ei soovi mingil põhjusel, et teda meediakanalites näidatakse, siis on mõistlik arvestada inimese sooviga mitte olla telepildis, märkis pressiesindaja.

Postimees on varem kirjutanud, et möödunud aasta mais kehtima hakanud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR mõjutab koolide tööd, kuna nad on kohustatud küsima igalt lapsevanemalt nõusolekut, kas lapse nime või fotot tohib näiteks õppeasutuse kodulehel, infostendil või almanahhis kasutada. Kui vanem nõus ei ole, ei pruugi laps saada osaleda mõnel kooliüritusel, kus ta pildile võiks jääda.