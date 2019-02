Kofkin ei vaidlusta enda kohtupidamisest vabastamata jätmist

Kofkini kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv ütles BNS-ile, et kohtumäärusega tutvumise järgselt ei pidanud Kofkin põhjendatuks ja otstarbekaks määruskaebuse esitamist Tallinna ringkonnakohtule, sest see venitaks tema suhtes kriminaalasja sisulist arutamist ning kohtuotsuseni jõudmist.

Vandeadvokaatide Aivar Pilve ja Marko Pilve selgituste kohaselt on Kofkin huvitatud pikka aega seisnud kohtumenetluse võimalikult kiirest jätkamisest ja sisulise lahendini jõudmisest.

«Senine kohtumenetlus on olnud kaitsealusele ajalises arengus ettearvamatu ja eeldatust oluliselt enam aega nõudev. Tingituna Kofkini elukohast ja äritegevusest väljaspool Eestit oleks kohtumenetluse jätkuv venimine ka äärmiselt koormav kaitsealuse elukorralduslike küsimuste planeerimisel. Seetõttu soovib Kofkin võimalikult kiiresti jõuda maakohtus otsuseni olukorras, kus ta peab talle esitatud süüdistust põhjendamatuks ning pole ennast inkrimineeritud tegudes süüdi tunnistanud,» ütlesv Aivar Pilv.

Kaitsjad Aivar Pilv ja Marko Pilv on märkinud, et kriminaalmenetlus Edgar Savisaare ja teiste kriminaalasjas on kestnud Alexander Kofkini suhtes ebamõistlikult kaua alates Eesti riigiprokuratuuri poolt Šveitsile rahvusvahelise õigusabipalve esitamisest 9. veebruaril 2011.