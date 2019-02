Vestlusõhtu «Eetiline Eesti»: kui vastutustundlik on meie ühiskond ja kuhu soovime jõuda?

Karusloomafarmidest inspireeritud arutelus vastatakse küsimustele, kui vastutustundlik on meie ühiskond praegu ning kuhu me soovime jõuda. Lisaks keskkonnaeetikale tuleb juttu ka moetööstuse eetikast ning vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest.

«Päev pärast vabariigi aastapäeva on just õige aeg rääkida eetikast meie looduse ja loomade suhtes, et need teemad ka pärast peatseid valimisi meeles püsiksid,» ütles Valge, lisades, et kuigi üritus puudutab ka karusloomatööstust, arutletakse paneelis eetika teemadel laiemalt.