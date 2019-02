Kuigi Hiina rannikul asuv Shanghai on tänapäeval tuntud eelkõige oma pilvelõhkujate poolest, leidub suurlinnas ka kirju arhitektuuripärand kommunismieelsest ajast, mil tegu oli kosmopoliitse kaubanduskeskusega. Nii on linnas prantsuse stiilis villasid, edvardiaanlikust ajastust pärit häärbereid ning art déco’st inspireeritud hooneid. Linnavõimude kinnitusel on nad pühendunud vanadest hoonetest parima säilitamisele, kuid Meister Ma on võtnud selle enda südameasjaks.