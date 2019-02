Trump võttis Kimiga kohtumise eel hoogu maha

Nii Ameerika Ühendriikide kui ka Põhja-Korea juht on tugeva surve all saavutada seekordsel kohtumisel läbimurre, sest mullu juunis Singapuri kohtumisel tehtud umbmäärane avaldus Korea poolsaare tuumarelvavabaks muutmise kohta ei ole kaasa toonud konkreetseid samme.

Kui Washingtonile on peamine eesmärk saavutada Põhja-Korea tuumarelvitustamine, siis Pyongyang on huvitatud ulatuslikest rahvusvahelistest sanktsioonidest pääsemisest. Need kaks sihti on omavahel selges seoses, aga nende saavutamise esimene takistus on mõiste «tuumarelvitustamine» selgusetus osapooltele.