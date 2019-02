Galerii: Kim Jong-uni ees rulliti lahti punane vaip

USA president Donald Trump asus eile Washingtonist samuti teele Vietnami poole, kus homme algab kahe riigipea kahepäevane kohtumine. Enne Valgest Majast lahkumist ütles ta optimistlikult, et sellest kujuneb väga suurepärane kohtumine, ja lisas, et tahab Korea poolsaare tuumavabaks muutmist.

Trump avaldas enne reisi lootust, et eelseisev tippkohtumine Kimiga kujuneb edukaks, kuid möönis, et selle tulemustega pole kiiret.

Lootus, et USA president Donald Trump ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un võivad kuulutada Hanoi tippkohtumisel Korea sõja ametlikult lõppenuks, kasvas Lõuna-Korea ametnike eilse teatega, et pooled võivad jõuda kokkuleppele.

«Usun, et see võimalus on olemas,» ütles Lõuna-Korea presidendi pressiesindaja Kim Eui-kyeom ajakirjanikele. «Pole võimalik teada, milliseks deklaratsioon kujuneb, kuid ma usun, et USA ja Põhja-Korea võivad jõuda kokkuleppele.»