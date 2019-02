Iisraeli eksminister mõisteti süüdi Iraani heaks luuramises

Kohtuprotsess peeti kinniste uste taga, aga prokurör Geula Cohen kinnitas ajakirjanikele Jeruusalemma ringkonnakohtu ees, et kohtunik oli nõus Segevi ja prokuratuuri vahelise kokkuleppega karistuse vähendamiseks.

«Iisraellane, kes luuras Iraani heaks Aafrikas ja kes lõpetab Iisraeli vanglas on oluline võit,» sõnas prokurör.

Segev on oma tegusid kahetsenud, ütles süüdimõistetu advokaat Moshe Mazor.

«Me arvame, et see otsus vastab tema tegudele ja seda (karistust) pole kergendatud nii palju, kui mõned on kirjutanud,» ütles Mazor.