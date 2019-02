Venemaa seob vaidlusalused saared internetiühenduse abil enda külge

Tokyo on väljendanud vastumeelsust internetikaabi paigaldamisele, sest Jaapan peab Venemaa poolt Lõuna-Kuriilideks nimetatud saari enda ajalooliseks Põhjaterritooriumiks.

Kahe riigi vahel 1855. aastal sõlmitud piirilepingu järgi kuulusid niinimetatud Lõuna-Kuriili saared Jaapanile, aga Nõukogude Liit hõivas need Teise maailmasõja lõpupäevil.

Kaks riiki on alates sellest ajast eriarvamusel vaidlusaluste saarte edasise saatuse osas ja pole sel põhjusel sõlminud rahulepingut.

«Selle projekti elluviimine on Lõuna-Kuriilide jaoks märgilise tähendusega sündmus,» ütles Kremli nõunik Sergei Ivanov ja lisas, et see avab piirkonna jaoks uusi võimalusi.