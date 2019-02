Harjumaa trammiliinide tasuvusuuring maksab 120 000 eurot

Maakeelde ümber pandult tähendab see seda, et uuritakse, kas tasub rajada trammiühendust nende Harjumaa paikadega, kust inimesed kõige rohkem Tallinna vahet sõidavad.

«Tuleb tagada, et elanikkonna ja liikuvuse kasvades ei kannataks linnakeskkond ega inimeste tervis. Seetõttu on sõiduautoga võimalikult konkurentsivõimelise ühistranspordi arendamine eriti oluline. Rööbastransport on inimeste seas populaarne ning me toetame selle arengut,» ütles majandusminister Kadri Simson.