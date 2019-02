Putini kõneisik kaitses oma tütre uut töökohta europarlamendis

21-aastane Jelizaveta Peskova on praktikal Prantsusmaa paremäärmuslasest Euroopa Parlamendi saadiku Aymeric Chauprade' juures. Chauprade on muu hulgas avalikult toetanud Krimmi annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal.

Peskova nimi on nähtav Chauprade' ametlikul Euroopa Parlamendi veebilehel ja poliitik kinnitas RFE/RLile, et noor naine kuulub tõepoolest tema tiimi.

Mitmed Euroopa Parlamendi saadikud ütlesid RFE/RLile, et nad polnud teadlikud sellest, et kõrge Venemaa ametniku lähisugulane nende hulgas töötab. Näiteks Läti rahvasaadik Sandra Kalniete ütles, et tegu on Euroopa Parlamendi üldiste turvanõuete rikkumisega. Leedu europarlamendi saadik Petras Austrevicius sõnas, et tegu on Euroopa Parlamendi häbiplekiga.