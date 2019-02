Kreml pakkus Salvinile kopsakat abi

Putin kogub Euroopa paremäärmuslasi oma tiiva alla

Rahvusrinde liider Marine Le Pen kolm nädalat tagasi valimisüritusel. FOTO: FOTO: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Scanpix

Itaalia valitsusse kuuluval paremäärmuslikul Liigal on koostöölepe Venemaa presidendi Vladimir Putini võimuparteiga Ühtne Venemaa.

Leppe sõlmimise ajal 2017. aasta märtsis lubas Liiga juht, nüüdseks Itaalia siseministriks kerkinud Matteo Salvini käia Venemaa jälgedes, nii et «ka Itaalias toimuks tõelised parlamendivalimised, just sama avatud kui teie riigis [Venemaal]», vahendas toona The Financial Times.

Tegu pole sugugi Venemaa ladviku ainsa formaalse ühenduslüliga Euroopa parempopulistlike jõududega: samasuguse koostööleppe sõlmis Ühtne Venemaa juba 2016. aastal Austria paremäärmusliku Vabadusparteiga.

2017. aasta hakul kohtus Moskvas Vene riigiduuma esimehe Vjatšeslav Volodiniga ka paremäärmusliku Alternatiiv Saksamaale (AfD) toonane liider Frauke Petry.

Venemaad on süüdistatud nii Austria kui ka Saksa partei rahastamises, kuid seda pole tõestatud.

Kõige pikem suhe on aga selgelt Putini ja Prantsuse paremäärmusliku Rahvusrinde vahel. Koostööd asus üles ehitama partei juht Marine Le Pen 2011. aastal, kui võttis erakonna vedamise üle oma isalt Jean-Marie Le Penilt. Sellest alates on Marine Le Pen toetanud Venemaad Krimmi annekteerimise küsimuses ja seisnud sarnaselt Itaalia Liigaga avalikult Vene-vastaste sanktsioonide vastu.

Venemaa omakorda on aidanud Le Peni välja rahahädast: 2014. aastal laenasid nad Vene pankadest 11 miljonit eurot. Sellest üheksa miljonit tuli Kremliga tihedalt seotud väikesest ja nüüdseks pankrotis Esimesest Tšehhi Venemaa Pangast, vahendas Mediapart.

Paljude hinnangul oli kahtlane laen vastuteene Le Penile toetuse eest Krimmi küsimuses.

Alles üleeile ilmnes järjekordne kinnitus Kremli ja Prantsuse paremäärmuslaste soojadest suhetest: nimelt kirjutas RFE-RL, et Kremli kõneisiku Dmitri Peskovi tütar Jelizaveta Peskova töötab europarlamendi saadiku Aymeric Chauprade’i praktikandina.

Chauprade kuulus kuni 2015. aastani Rahvusrindesse, kuid lahkus siis ja asutas oma liikumise Vabad Prantslased (Les Français Libres). Ta on avaldanud toetust Krimmi annekteerimisele ning käis vaatlejana ka sealsel ebaseaduslikul referendumil.

