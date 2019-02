Putini ihukaitsjad: Vene võimukandjad rikastusid surnute allkirju võltsides

Nõukogude ajal polnud Venemaa praegu kõige kallimas, Moskvas asuvas elamupiirkonnas Rubljovkas midagi luksuslikku, kuid pärast Vladimir Putini ja tema käsilaste sinna kolimist on sellest saanud Venemaa rikaste ja mõjukate kant. See on aga saavutatud, tõmmates naha üle kõrvade kogu elu kohalikus kanalas töötanud inimestel.