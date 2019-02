Ülirikka Katari peamine importkaup on inimene

Ta vaatab minu poole veidra pilguga, naerab ja ütleb: «Ei, katarlased ei sõida. See on töö meile, välismaalastele.» Mu autojuht on pakistanlane Faisal ja ta on vaid üks paljudest välismaalastest riigis, kus kohalikud inimesed moodustavad rahvaarvust vaid 12 protsenti.