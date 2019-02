Moskva: Vene Balti laevastik jälgib Läänemerele saabunud USA sõjalaeva

USS Gravely on hetkel NATO 1. alalise mereväegrupi lipulaev.

«Teelesaadetud Balti laevastiku jõud korraldavad USA hävitaja pideva jälgimise,» teatas keskus, lisades, et USA hävitaja sisenes Läänemerele teisipäeval kell 2 pärastlõunal (Eesti aeg kell 13).

Vene kaitsekontrollikeskuse andmeil on USS Gravely varustatud 56 1600-kilomeetrise tegevusraadiusega Tomahawk-raketiga ja raketitõrjesüsteemiga Aegis.

Keskus lisas, et tegemist on teise korraga, mil USS Gravely on tänavu Läänemerele sisenenud. Jaanuaris veetis Ühendriikide alus Läänemerel 19 päeva.