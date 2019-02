Hollandi toll arestis 90 000 Põhja-Koreasse teel olnud viinapudelit

"See on uskumatu lugu - nagu midagi, mida te loete põnevikust," ütles tolliameti pressiesindaja Roul Velleman AFP-le.

Viinapartii leiti Hiina Coscole kuuluvalt laevalt Nebula reedel konteinerist, mis laaditi alusele Saksamaal Hamburgis. "Allikad vihjasid meile, et konteiner olid mõeldud Põhja-Koreale. See oli meie jaoks piisav põhjust tegutseda," lausus Velleman.

"See oli Põhja-Koreale mõeldud viin. Me ei saa kinnitada, et see oli Kim Jong-unile. Me allume välisministeeriumile ja tegutsesime kooskõlas rahvusvaheliste sanktsioonidega Põhja-Korea vastu," sõnas Velleman.