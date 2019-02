Hiinas visiidil viibiv Swaraj ütles, et India sõjavägi ei võtnud õhurünnakutes sihikule Pakistani "sõjaväerajatisi", ja nimetas operatsiooni "ennetavaks löögiks" Pakistanis tegutseva rühmituse Jaish-e-Mohammad uue rünnaku ärahoidmiseks Indias.

Pakistani ametnikud on kinnitanud, et India sõjalennukid heitsid pomme riigi loodeosas Balakotis, kuid lükkasid tagasi väited, et õhulöögis oli ohvreid või purustusi.