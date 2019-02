Trump ja Kim alustasid teist tippkohtumist

Oodatakse, et liidrid arutavad Vietnami pealinnas Hanois peamiselt Korea poolsaare tuumarelvadest vabastamist. Pärast seda leiab Hanoi luksushotellis Metropole aset riigipeade õhtusöök.

Trump kiitis täna hommikul Twitteri vahendusel Vietnami ja soovitas Põhja-Koreal nende eeskuju järgida. Presidendi hinnangul saavutaks Põhja-Korea tuumarelvadest vabanemise korral kiirelt sarnase edu.

Kim Jong-un ütles Trumpiga kohtudes, et positiivselt meelestatud. «Olen kindel, et sel korral saavutame tulemuse, mida tervitavad kõik inimesed. Ma annan endast kõik, et teha see võimalikuks,» sõnas Põhja-Korea liider.

USA president Donald Trump ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un tänasel kohtumisel Vietnamis. FOTO: SAUL LOEB / AFP / Scanpix

Liidrid kohtusid esmalt täna kohaliku aja järgi kell 18.40 (Eesti aja järgi kell 13.40) umbes 20 minutit kestvateks kõnelusteks. Sellele järgneb õhtusöök, kus osalevad ka nõunikud, teatas Valge Maja. Homme on liidritel kavas mitmed kohtumised, aga nende täpne sisu on teadmata.

Oodatakse, et kui peaks toimuma mõne dokumendi allkirjastamine või pressikonverents, siis leiab see aset just homme.

Kim Jong-un (paremal) Hanoisse saabudes. FOTO: KCNA VIA KNS / AFP / Scanpix

Mida on Põhja-Korea meedia kohtumisest rääkinud?

Põhja-Korea riigimeedia kiitis Kimi 4000 kilomeetri kaugusele reisimise eest. Ajaleht Rodong Sinmun teatas, et põhjakorealased reageerisid Kimi visiidile piiramatu põnevuse ja emotsiooniga. Samuti anti rahvale korraldus kõvasti töötada, et suurele juhile saaks edastada teateid töövõitudest.

Öeldi, et liidri pikk reis on mõne kodaniku une viinud. Üks naine ütles televisioonis, et ta igatseb Kimi väga ja ei saa seetõttu magada.

Miks uuesti kohtutakse?

Hanois toimuval kohtumisel loodetakse teha edusamme kokkulepete osas, mis saavutati eelmise aasta juunis Singapuris. Seal lepiti kokku, et mõlemad liidrid töötavad poolsaare tuumavabaks muutmise nimel, aga kohtumise järel pole suuri edusamme saavutatud.

Trump ütles aga enne seekordset kohtumist, et ei soovi Kimi kiirustada. «Ma ei taha kedagi takka kiirustada. Ma ei taha katsetusi. Kui pole katsetusi, olen ma õnnelik,» väitis Trump.

Varasemalt on Washington öelnud, et Põhja-Korea peab ära andma kõik oma tuumarelvad ning alles siis oleks võimalik sanktsioone leevendada.