New York nõuab metroo renoveerimiseks raha autojuhtidelt

25.10.2015, New York City, New York, USA - Strong traffic on 5th Avenue in Manhattan. 00P151025D205CAROE.JPG - NOT for SALE in G E R M A N Y, A U S T R I A, S W I T Z E R L A N D [MODEL RELEASE: NO, PROPERTY RELEASE: NO, (c) caro photo agency / Muhs, http://www.caro-images.com, info@carofoto.pl - Any use of this picture is subject to royalty!]

FOTO: Caro / Muhs / Caro / Muhs