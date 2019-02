Saksa neonatsid korraldasid Nürnbergis tõrvikurongkäigu

Tegemist on paigaga, kus Adolf Hitler korraldas aastatel 1923 kuni 1938 suuri parteikogunemisi, mille raames oli samuti kombeks süüdata tõrvikud.

«Tegemist on sündmusega, mis peaks panema meid kõiki kogu Saksamaal ja eriti Nürnbergis muretsema - just asjaolu, et selliseid sümboleid kasutatakse sellises kohas,» ütles Maly.