Neli aastat Nemtsovi mõrvast pole selle tellijani viinud

Ajakirjandus on viidanud Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Boriss Nemtsovi leppimatutele vastuoludele, samuti Tšetšeenia diktaatorist juhile Ramzan Kadõrovile, kuid ühtegi tõendit nende väidete ja mõrva tellija kohta pole avalikkuse ettejõudnud ja seetõttu on tegemist vaid oletusega. Kadõrov ise ja Venemaa ajakirjandus on levitanud versiooni, et mõrv oli moslemite kättemaks Nemtsovi islamivastaste avalduste eest.