Euroopa Rahvapartei kaalub Orbani väljaheitmist

Ungari valitsus on rahva raha eest pikalt tellinud võimuparteid reklaamivaid ja ELiga hirmutavaid plakateid. Kui USA filantroop George Soros on nende vaenlasekujuna esinenud juba mõnda aega, siis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on suhteliselt uus lisandus. Pildil on plakatile soditud märkus «Orban varas».

FOTO: Pablo Gorondi / AP