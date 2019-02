Ootamatu tüng: kuni 100 000 inimest jäeti mullu maksutagastusest ilma

Õigus maksutagastusele oli kõigil Eesti residentidel, kes on vähemalt 18-aastased, vähemalt ühe tööandja juures töötanud täistööajaga ja kelle aastane tulu jääb alla 7817 euro.

Kuna 2017. aasta tuludest otsustasid riigijuhid maksutagastuse ära jätta, hoidis riik eelmise aasta kevadel madalapalgaliste pealt kokku umbkaudu sama suure summa - 30 miljonit. Kuhu madalapalgalistelt kogutud 30 miljonit eurot täpselt läks, pole teada, sest Heinapuu sõnul on riigi eelarve kõik tulud ühes potis koos.

Kompromiss Partsu munade ja Reformierakonna vahel

Riigikantselei esindajad olid selgelt häiritud, kui neilt Jüri Ratase valitsuse tehtud otsuse kohta selgitust palusime.

Margus Tsahkna. FOTO: Kristjan Teedema

2016. aasta koalitsioonilepingule IRLi nimel allakirjutanud Margus Tsahkna ütles, et selle kohta tuleb küsida toonase rahandusministri Sven Sesteri käest. «Oh, jumal... (vaikus) See madalapalgaliste maksutagastuse süsteem oli üldse vildakas. See oli ju kompromiss Partsu munade ja Reformierakonna vahel,» ütles Tsahkna. Tsahknaga jäi kokkulepe, et edastab kommentaari kirjalikult, kuid ei pidanud sellest kinni. Küsimusele, miks otsustati, et madalapalgalised ei saa maksutagastust 2017. aastal tehtud töö eest, vastas toonane rahandusminister Sester, et «selline oli poliitiline otsus».

Et riik inimesi muudatusest ei teatanud, Sester ei nõustunud. Tema sõnul oli see avalik info, millest teavitati inimesi pressiteatega, mille pealkiri oli «Sester: 2017. aasta toob lubatud madalapalgaliste tagasimakse». Seda, et madalapalgalised ühel aastal tulumaksutagastust ei saagi, tuleb teatest suure hoolega välja lugeda.

FOTO: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

SDE juhi Jevgeni Ossinovski sõnul on talle saadetud tabel, mis näitab tema kehtestatud maksusüsteemi võrdlust eelmisega, lihtsalt vale ja ta kukkus ise arvutama.

Ossinovski saatis vastu oma tabeli, mille tulemustes suurt midagi ei muutu - näites toodud inimene elab ikka enamuse aja aastast miinuses.

«Saad ju ikka teha loo, et Ratase lubatud 64-eurose maksuvõidu asemel võitis 500 eurot teeniv inimene vaid 10 eurot,» üritas Ossinovski lugu pehmendada.

Jüri Ratas FOTO: Sander Ilvest

Peaminister Jüri Ratas jättis küsimustele sisuliselt vastamata. «Erinevalt madalapalgaliste tagasimakse süsteemist on maksuvaba tulu reform kasvatanud enamiku Eestimaa tööinimeste ja eakate sissetulekuid. Seeläbi on see aidanud vähendada sissetulekute ebavõrdsust, muuta ühiskonda solidaarsemaks ning langetada oluliselt väiksemat ja keskmist tulu teenivate inimeste maksukoormust. See ongi olnud valitsuse eesmärk,» ütles ta.

Viga ei tunnista, aga vastu ei vaidle

Küsimusele, kas valitsuse tulumaksuseaduse muudatusest võitis ka inimene, kes on viimased kolm aasta teeninud miinimumi lähedast palka, jätsid kõik poliitikud vastamata.

Riigijuhid raiuvad, et lastekodu kasvataja ja kümned tuhanded madalapalgalised saavad selle raha ju järgmisel aastal tänu 500-eurosele tulumaksuvabale miinimumile tagasi. Postimehe arvutused näitavad, et tegelikult on neil võrreldes vana süsteemiga suur osa aastast vähem raha reaalselt käes.