California põhjaosas jäid kaks kogukonda tulvalõksu

"San Franciscost põhja poole jääv Guerneville on nüüd ametlikult saar," edastati Sonoma maakonnašerifi teadaandes.

Umbes sama olukord on ka lähedalasuvas Monte Rio väikelinnas, mis on tulvavetest eraldatud. Kohalike elanike kirjeldusel on kõik linna viivad teed niiöelda sooks muutunud.