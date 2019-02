USA soovib Venezuela asjus ÜRO Julgeolekunõukogu hääletust

Venezuela välisministeerium kutsus kolmapäeval üles otsekõnelustele Maduro ja Donald Trumpi vahel, et arutada kriisi lahendamist, kuid opositsiooni toetav Valge Maja lükkas selle kohselt tagasi.

USA on asunud juhtima diplomaatilist kampaaniat Venezuela opositsioonijuhi Juan Guaidó toetuseks. End ajutiseks presidendiks kuulutanud Guaidód toetab 50 maailma riiki.

Arreaza kutsus ÜRO inimõigusvolinikku Michelle Bachelet'd Venezuelat külastama, et hinnata ÜSA sanktsioonide mõju.

Brasiilia ja Colombia on Guaidó liitlased, kes on oma territooriumil hoidnud humanitaarabi, mida too soovib Venezuelasse toimetada.