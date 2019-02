Alžeeria president on jätkuvalt Šveitsi haiglas

Bouteflika on olnud Genfi Ülikooli haiglas alates pühapäevast, kirjutas TdG, viidates informeeritud allikatele.

Bouteflika kasutab ratastooli ja on pärast insulti 2013. aastal harva avalikkuse ees käinud, 10. veebruaril teatas ta kavatsusest uuesti presidendiks kandideerida.

Bouteflika (81) on alates 1980. aastatest korduvalt Šveitsis ravil käinud. Presidendi kantselei teatas varem, et riigipea läheb Šveitsi "rutiinsele ülevaatusele".

Ülikoolilinnaku valvurid lukustasid väravad, et üliõpilased ei pääseks kesklinnas asuvast kompleksist tänavatele, kus reedel leidis aset ulatuslik Bouteflika-vastane meeleavaldus.

Protestiaktsioone korraldatakse loosungi all "mitte minu nimel" ja need vallandusid vastuseks 11 üliõpilaste ühenduse toetusavaldusele Bouteflikale.

"Me korraldame demonstratsiooni näitamaks, et need 11 ametiühingut ei esinda meid," ütles 23-aastane üliõpilane Hakim.