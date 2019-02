Hiina kutsus Indiat ja Pakistani konflikti eskaleerumist vältima

Hiina välisminister avaldas oma Pakistani kolleegile lootust, et tuumariikidest naabrid «ilmutaksid vaoshoitust ja pühenduksid siiralt oma lubadusele hoida ära olukorra laienemine», seisis ministeeriumi avalduses.

Miljardeid dollareid Pakistani taristusse investeerinud Peking on Islamabadi üks peamisi liitlasi.

Pakistani teatel tulistasid nad kolmapäeval alla kaks India hävitajat ja võtsid vangi kaks pilooti. Islamabad kinnitas aga, et ei taha Indiaga sõda.

India kinnitas ühe lennuki kaotust ja ütles, et tema ise lasi vaidlusaluse Kashmiri kohal alla ühe Pakistani hävituslennuki.

Kriisi süvenemisest annab märku asjaolu, et Pakistan sulges oma õhuruumi, India pani kinni kuus lennujaama ja sulges tsiviillendudeks ulatusliku ala õhuruumist New Delhist põhjas.

India ja Pakistani pingete ohtliku eskaleerumise taga on 14. veebruari enesetapurünnak India Kashmiris, milles sai surma 40 India sõjaväelast. Rünnaku võttis omaks äärmusrühmitus Jaish-e-Mohammed (JeM), kelle toetamises India süüdistab Pakistani.

Teisipäeval korraldasid India õhujõud õhurünnakuid Pakistanis territooriumil õhurünnakuid JeM-i laagrile, mis märkis esimest korda pärast 1971. aastat, kui India on vaidlusaluses Kashmiris õhulööke andnud.

Pakistani suursaadik Washingtonis väljendas kolmapäeval kahetsust, et USA ei tauninud India õhurünnakuid Pakistani territooriumil, ja väitis, et Ühendriikide hoiak on Indiale «julgust juurde andnud».