Trumpi eksadvokaat rääkis suu puhtaks: Trump on rassist, kes on ametis vaid mõjuvõimu nimel

«Trump on rassist. Riik on näinud Trumpi toetust valgete ülemvõimu toetajatele ja kitsarinnalistele inimestele. Te olete kuulnud, kuidas ta vaeseid riiki «s*taaukudeks»

Barack Obama. FOTO: STREETER LECKA / AFP / Scanpix

kutsub. Eraviisiliselt on ta veel hullem. Ükskord küsis ta minu käest, kas ma suudan nimetada mustanahalise poolt juhitud riigi, mis poleks s*taauk. See oli ajal, mil Barack Obama oli USA president.»

«Kui me ükskord läbi vaesema Chicago linnaosa sõitsime, kommenteeris ta, et ainult mustad saaksid sellisel viisil elada. Ta ütles mulle ka, et mustanahalised ei hääletaks iialgi tema poolt, sest nad on liiga lollid.»

Maksupettus?

Coheni hinnangul võis Trump toime panna ka maksupettuse. Ta avaldas ka, et Trump olevat kindlustusfirmadele esitada valeandmeid.

«Trump on pettur. Minu kogemused näitavad, et Trump paisutas oma varade suurust, et oma eesmärke täita - näiteks Forbesi rikaste edetabelis kõrgemale kohale tõusmiseks. Ta vähendas oma varade suurust, et maksta vähem kinnisvaramaksu.»

Valed Melaniale

Melania Trump. FOTO: NICHOLAS KAMM / AFP / Scanpix

Cohen kinnitas, et maksis kinni pornonäitlejad Stormy Danielsi ja Karen McDougali, et nad ei räägiks salasuhetest Trumpiga. Sealjuures avaldas Cohen kahetsust, et valetas Trumpi abikaasa Melaniale.

«Trump on kelm. Ta palus mul kinni maksta pornonäitleja, kellega tal oli afäär ning lasi mul oma abikaasale selle kohta valetada, mida ma ka tegin. Esileedile valetamine on üks asi, mida ma kõige rohkem kahetsen. Ta on lahke ja hea inimene. Ma austan teda väga...ta polnud seda väärt.»

Coheni sõnul maksis Trump talle pornonäitlejate vaikimisraha tagasi. Kui see tõele vastab, siis on tegu kampaania rahastamise reeglite rikkumisega.

FOTO: Bim/Broadimage / Bim/Broadimage/Scanpix

Koolide ähvardamine

Advokaat seadis kahtluse alla, kas Trumpil on põhjust pidevaks kiitlemiseks. Coheni sõnul andis Trump korralduse ähvardada õppeasutusi, kus president varem õppinud on, et tema eksamitulemused välja ei tuleks.

«Kui ma räägin kelmustest, siis räägin ma mehest, kes nimetab end hiilgavaks, aga andis mulle korralduse ähvardada oma keskkooli ja ülikoole, et nad kunagi tema SAT-testi (ülikooli sisseastumiseksami) tulemust ei avaldaks.»

Emotsionaalne viimane sõnavõtt

Kuulamise lõpus pöördus ta otse Trumpi poole ja sõnas: «Me austame oma veterane isegi vihmaga. Räägi tõde isegi siis, kui see sinu võimu ei suurenda. Austa seadust ja meie suurepäraseid julgeolekuametnikke, ära tee neist pahalasi. Ära halvusta kindraleid, perekondi, mille liikmed on saanud kõrgeid sõjalisi autasusid, sõjavange ega teisi kangelasi, kellel on julgust selle riigi eest võidelda.»

«Ära ründa meediat ega neid, kes küsivad küsimusi, mis sulle ei meeldi või avaldavad seda, mis sulle ei meeldi. Võta vastutus oma räpaste tegude eest. Ära kasuta oma võimu ega kiuslikke alluvaid, et hävitada sinu vastu sõna võtnud inimeste usaldusväärsust.»

«Ära eralda perekondi ega muuda deemoneiks neid, kes loodavad Ameerikast paremat elu leida. Ära põlasta inimesi selle eest, millist jumalat nad austavad ega ära poe vaenlastele lähedale oma liitlasi reetes.»