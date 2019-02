USA: Krimm peab Ukraina kontrolli alla naasma

«USA meenutab oma kindlat seisukohta: Krimm on Ukraina osa ja peab naasma selle kontrolli alla,» seisis Ühendriikide välisministri avalduses.

Pompeo märkis, et USA on endiselt mures Vene okupatsioonivõimu tugevneva tagakiusamistegevuse pärast Krimmis. Washington kinnitas, et Venemaa võttis piisava aluseta kinni ja mõistis õigusvastaselt vangi isikuid, kes avaldasid okupatsiooni vastu rahumeelselt meelt.