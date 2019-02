Põhja-Korea hukkab vange leegiheitjate ja õhutõrjekahuritega

Kim Jong-uni režiimi ajal on tapetud vähemalt 421 ametnikku, teatas valitsusväline organisatsioon Põhja-Korea Strateegiakeskus, mida juhivad riigist põgenenud inimesed.

Raadio Vaba Aasia poolt tsiteeritud raportis öeldakse, et kasutusel on vähemalt üheksa erinevat hukkamismeetodit. Vangide poomise ja loomadele söötmise kõrval on neid hukatud näiteks ka õhutõrjekahurite ja leegiheitjatega.