Virginia esileedit süüdistatakse mustanahalistele lastele puuvilla jagamise tõttu rassismis

Demokraadist kuberner Ralph Northam ja tema abikaasa saatsid ringkäigu järel välja vabanduse. Northami büroo ja üks kohal viibinud lapsevanem täpsustasid, et esileedi ei andnud puuvilla ainult mustanahalistele lastele, vaid kõigile ekskursioonil viibinutele.

Mõnede hinnangul tähendab vahejuhtum seda, et kuberner Northam ei võta rassilise ebavõrdsuse küsimust piisavalt tõsiselt ning üritab mööda vaadata rassistlikest intsidentidest, millega ta silma on paistnud.

Kuigi kuberner lubas, et keskendub oma ametiaja viimasel kolmel aastal eriti just võrdsele kohtlemisele, ei usu Virginia osariigi mustanahaliste esindajad, et osariik vähemusi piisavalt aitab.

Northam on saanud kõvasti kriitikat alates 1. veebruarist, mil päevavalgele tuli foto aastast 1984, kus meditsiinikooli aastaraamatus tema leheküljel avaldatud pildil oli üks inimene rassistliku organisatsiooni Ku Klux Klan rüüs ning teisel oli nägu mustaks võõbatud.

Skandaalne lehekülg aastaraamatus. FOTO: Eastern Virginia Medical School / ZUMAPRESS.com

Northam võttis algselt foto eest vastutuse, aga väitis päev hiljem, et ta polnud ise sel pildil. Ta ütles aga, et oli samal aastal oma näo tõepoolest mustaks värvinud, et tantsuvõistlusel Michael Jacksonit jäljendada.

Virginia demokraatide liidrid on kutsunud Northami tagasi astuma, aga tema vastu suunatud kriitika on veidi vaibunud, sest veel kaks osariigi juhtivpoliitikut sattusid natuke aega hiljem eraldiseisvatesse skandaalidesse.

Ekskursiooni kohta tehtud kaebus tõmbas skandaali ka Northami abikaasa ehk Virginia osariigi esileedi. Pam Northam on väidetavalt olnud oma abikaasa tugev toetaja, kes on julgustanud teda ametis püsima ja oma nime puhtaks pesema. Esileedi saatis eile välja ametliku vabanduse.

Ekskursioon kuberneri residentsis leidis aset 21. veebruaril, mil Northamid kutsusid traditsioonilisele koosviibimisele umbes 100 noort inimest. Ringkäik toimus orjade poolt 1813. aastal ehitatud mõisas. Varasemalt õpetajana töötanud Pam Northam viis grupid muu hulgas ka majja, kus oli kunagi asunud köök.

Esileedi oli käes hoidnud tubakalehti ja puuvilla ning rääkinud umbes 20 lapsele saaki koristanud orjade elust.

Kaebuses seisis: «Proua Northam küsis ainsalt kolmelt mustanahaliselt lapselt, kas nad suudaksid ette kujutada seda, mis tunne oleks päev otsa puuvilla noppida.» Kaebuse esitaja sõnul on arusaamatu, kuidas esileedi saab sellist küsimust vaid mustanahalistelt lastelt küsida ja ka see, miks sellise ebasobiva küsimuse küsimine üldse õigustatud on.

Kuberneri büroo sõnul andis esileedi puuvilla neile lastele, kes tema lähedal seisid, et nad saaksid tunda selle varre ja lehtede teravust ning ette kujutada, kui ebamugav olnuks päevade kaupa puuvilla korjata.